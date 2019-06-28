Пентагон разрабатывает устройство для распознавания людей по сердцебиению

Сердцебиение каждого человека уникальное, и, в отличие от рисунка лица или отпечатка пальца, его никак нельзя изменить.

В Пентагоне разработали лазер, способный идентифицировать людей на расстоянии по сердцебиению, сообщает ресурс MIT Technology Review.

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Технология под названием Jetson использует лазерную виброметрию для фиксации движения кожи, вызванного биением сердца. Работает такая технология на расстоянии 200 метров.

Сердцебиение каждого человека уникальное, и, в отличие от рисунка лица или отпечатка пальца, его никак нельзя изменить, пишет itc.ua.

Тем не менее у Jetson есть свои недостатки, связанные с условиями использования этого способа идентификации. Технология работает через обычную лёгкую одежду, но, например, человека, одетого в зимнее пальто или куртку, она уже не сможет распознать. Сбор необходимой информации занимает около 30 секунд, поэтому объект должен не двигаться. Наконец, эффективность идентификации будет зависеть от того, имеется ли «отпечаток» сердца в базе данных. Как бы там ни было, создатели Jetson обещают точность распознавания при правильных условиях более 95%.

Очевидно, что эта технология может найти применение в военных целях. Именно поэтому Пентагон уже несколько лет курирует создание подобного устройства, согласно официальным документам Управления технической поддержки по борьбе с терроризмом (CTTSO).

Тем не менее она может иметь и другие цели. Например, врачи могли бы проверять сердцебиение, не касаясь пациента, а в больницах жизненно важные показатели пациентов могли бы контролироваться беспроводным способом.