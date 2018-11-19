NASA начинает испытания технологии для бесшумных сверхзвуковых самолетов

Испытания технологии, которая позволит избежать взрыва при преодолении барьера скорости звука, начинаются в этом месяце в Техасе.

Миссия NASA по проведению революции в воздушных путешествиях делает большой шаг вперед, ведь аэрокосмическое агентство США начинает строить свой экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59 QueSST.

Об этом сообщает CNN, добавляя, что разработку NASA иногда называют «сыном Конкорда». По заказу агентства прототип построит компания Lockheed Martin, которая, в частности, занимается производством американских военных истребителей.

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«Начало производства в рамках проекта – это большой скачок вперед для X-59 и будущего тихих сверхзвуковых коммерческих перелетов», - сказал руководитель программы Low Boom Flight Demonstrator в Lockheed Martin Питер Иосифидис.

NASA подписала контракт с производителем боевых самолетов на 247,5 миллионов долларов для построения тихого сверхзвукового самолета. Перед тем агентство собирается в течение текущего месяца испытывать технологию, которая, собственно, обеспечит бесшумность новой разработке. Испытания пройдут в Техасе с помощью истребителя F/A-18.