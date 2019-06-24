цей матеріал доступний українською

Ученые предложили колонизировать Марс при помощи космического банка спермы

16:25, 24 июня 2019
Наука и IT
125 0
Ученые предположили, что в замороженном состоянии гаметы можно транспортировать в космосе / naked-science.ru

Об этом говорится в докладе врачей из клиники Dexeus в Барселоне, который они представили в воскресенье, 23 июня, на конференции European Society of Human Reproduction and Embryology в Вене (Австрия), передает Naked Science.

По словам одной из участниц исследования Монсеррат Боада, предыдущие работы показали, что низкая гравитация способна изменять структуру и функции клеток организма человека. Боада посчитала необходимым провести исследования, посвященные воздействию микрогравитации на сперму.

Читайте такжеNASA запустит на орбиту Земли GPS для космических кораблей

«Если в ближайшие годы число космических миссий и полетов увеличится, важно знать последствия длительного пребывания человека в космосе, и, возможно, стоило бы рассмотреть потенциальные перспективы размножения за пределами Земли», - говорит она.

Исследование проводилось при помощи небольшого самолета, который способен обеспечить кратковременное воздействие гипогравитации. Десять образцов спермы, взятых у десяти здоровых мужчин, изучали до и после процедуры, а также сравнивали их с контрольными экземплярами. И в результате авторы не заметили между ними разницы.

Ученые предположили, что в замороженном состоянии гаметы можно транспортировать в космосе. Они считают, что это открывает возможность создания банка спермы за пределами Земли. По их мнению, он бы помог колонизировать другие планеты, в том числе Марс, при условии, что экипаж будет состоять из женщин.

Как сообщал УНИАН, марсоход Curiosity обнаружил высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может свидетельствовать о наличии микробов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #колонизация марса#донор спермы