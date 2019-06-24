На эту мысль ученых натолкнули исследования, которые показали, что гравитация не влияет на качество спермы.

Ученые предложили колонизировать Марс при помощи космического банка спермы.

Об этом говорится в докладе врачей из клиники Dexeus в Барселоне, который они представили в воскресенье, 23 июня, на конференции European Society of Human Reproduction and Embryology в Вене (Австрия), передает Naked Science.

По словам одной из участниц исследования Монсеррат Боада, предыдущие работы показали, что низкая гравитация способна изменять структуру и функции клеток организма человека. Боада посчитала необходимым провести исследования, посвященные воздействию микрогравитации на сперму.

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«Если в ближайшие годы число космических миссий и полетов увеличится, важно знать последствия длительного пребывания человека в космосе, и, возможно, стоило бы рассмотреть потенциальные перспективы размножения за пределами Земли», - говорит она.

Исследование проводилось при помощи небольшого самолета, который способен обеспечить кратковременное воздействие гипогравитации. Десять образцов спермы, взятых у десяти здоровых мужчин, изучали до и после процедуры, а также сравнивали их с контрольными экземплярами. И в результате авторы не заметили между ними разницы.

Ученые предположили, что в замороженном состоянии гаметы можно транспортировать в космосе. Они считают, что это открывает возможность создания банка спермы за пределами Земли. По их мнению, он бы помог колонизировать другие планеты, в том числе Марс, при условии, что экипаж будет состоять из женщин.

Как сообщал УНИАН, марсоход Curiosity обнаружил высокое количество метана в воздухе на Марсе, что может свидетельствовать о наличии микробов.