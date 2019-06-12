Как у Джеймса Бонда: Илон Маск разрабатывает автомобиль-подводную лодку

В 2012 году Илон Маск приобрел на аукционе автомобиль Lotus Esprit, который изображал субмарину в фильме об агенте 007.

Миллиардер Илон Маск разрабатывает автомобиль-подводную лодку.

Об этом он заявил на встрече с акционерами, передает издание Esquire.

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По словам Маска, инженеры компании Tesla разработали конструкцию машины-подводной лодки, как в десятом фильме о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил».

Маск добавил, что покупателей у такого автомобиля будет мало, «однако это будут энтузиасты». Он допустил, что изготовит один выставочный образец.

Отмечается, что в 2012 году Илон Маск приобрел на аукционе автомобиль Lotus Esprit, который изображал субмарину в фильме об агенте 007. Он заплатил за лот 616 тысяч фунтов стерлингов, или 997 тысяч долларов по курсу того времени.

В июле 2018 года Илон Маск разработал мини-субмарину для спасения детей, застрявших в затопленной пещере в Таиланде, но его разработку не использовали в ходе спасательной операции.