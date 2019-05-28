Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО

Никто в министерстве обороны не говорит, что неопознанные объекты были инопланетными, и эксперты подчеркивают, что обычно можно найти земные объяснения таким инцидентам.

Американские военные летчики уверяют, что видели странные объекты почти ежедневно с лета 2014 года по март 2015 года высоко в небе над восточным побережьем США. Читайте такжеВсе-таки рептилоиды: профессор Оксфорда заявил, что инопланетяне уже среди людей

Пилоты ВМС сообщили своим начальникам, что на объектах не было видимых шлейфов от работы двигателя, говорится в статье New York Times, передает НВ.

Летчики стали замечать странные объекты по мере того, как на их истребителях-бомбардировщиках F/A-18 Super Hornet меняли радары 1980-х годов на современные. Поначалу они считали показания радаров ложными, так как не могли увидеть сами объекты.

Никто в министерстве обороны не говорит, что неопознанные объекты были инопланетными, и эксперты подчеркивают, что обычно можно найти земные объяснения таким инцидентам. Но объекты привлекли внимание ВМФ, который ранее в этом году разослал новые секретные указания о том, как сообщать о том, что военные называют необъяснимыми воздушными явлениями или неопознанными летающими объектами. Представитель военно-морского флота Джозеф Градишер сказал, что новое руководство - это обновление инструкций, которые были отправлены флоту в 2015 году.

«Было несколько разных отчетов», - сказал он. По его словам, некоторые случаи могли быть коммерческими беспилотниками, но в других случаях «мы не знаем, кто это делает, у нас недостаточно данных для отслеживания этого. Таким образом, цель сообщения флоту - предоставить обновленное руководство по процедурам сообщения о предполагаемых вторжениях в наше воздушное пространство».

Лейтенант Райан Грейвс и четыре других пилота ВМФ, которые в интервью The New York Times заявили, что видели объекты в 2014 и 2015 годах во время учебных маневров из Вирджинии во Флориду у авианосца Теодор Рузвельт, не делают никаких утверждений об их происхождении. Луис Элизондо, сотрудник военной разведки, который руководил программой расширенной идентификации угроз космического пространствадо своего ухода в отставку в 2017 году, назвал эти наблюдения «поразительной серией инцидентов».

«Эти вещи висели там весь день. Для удержания самолета в воздухе требуется значительное количество энергии. При скоростях, которые мы наблюдали, он держался 12 часов в воздухе, на 11 часов больше, чем мы ожидали», - сказал лейтенант Райан Грейвс.

Лейтенант Дэнни Эккойн сталкивался с загадочными объектами дважды. В первый раз он засек объект на 300 м ниже него и попытался проследовать за ним, но, хотя радар показывал его присутствие, снять его на встроенную в шлем камеру так и не смог. Несколько дней спустя на объекте зафиксировалась учебная ракета, также его засекла инфракрасная камера.

«Я знал, что у меня есть доказательства, что это не ошибка, - рассказывает он. - Но увидеть я ничего не мог».

«У нас есть вертолеты, которые могут зависать. У нас есть самолеты, которые могут летать на высоте 30 000 футов. Но объедините все это в одном транспортном средстве какого-либо типа без реактивного двигателя, без выпускного шлейфа и выпоймете, что мы видели», - подчеркнул лейтенант Грейвс.

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