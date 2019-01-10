На телескопе Hubble вышла из строя одна из камер

Hubble будет проводить научные наблюдения при помощи других инструментов, пока специалисты выясняют причины поломки.

Широкоугольная камера на космическом телескопе Hubble приостановила работу из-за аппаратной проблемы.

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Как сообщает NASA, Hubble будет проводить научные наблюдения при помощи других инструментов, пока специалисты выясняют причины поломки. Подробностей сбоя агентство не приводит, как и сроков устранения проблемы.

Новостной сайт, посвященный космосу, Space.com считает, что поломка могла произойти из-за проблем финансирования NASA и частичной приостановки работы федерального правительства («шатдаун»), что стало следствием недоговоренности конгресса и президента США Дональда Трампа, которые не смогли согласовать бюджет, передает kommersant.

Помощник директора NASA по научным исследованиям Томас Зурбукен в своем Twitter рассказал, что «этот случай (поломки.- ред.) - напоминание о двух важных аспектах космических исследований: во-первых, сложные системы, подобные телескопу Hubble, работают только благодаря опытным специалистам». Второй причиной он назвал «предельный срок эксплуатации».

Космический телескоп Hubble представляет собой автоматическую обсерваторию на орбите вокруг Земли, названную в честь астронома Эдвина Хаббла. Телескоп создавался NASA И Европейским космическим агентством. Телескоп был запущен 24 апреля 1990 года. Создатели проекта сообщали, что он сойдет с орбиты после 2030 года.