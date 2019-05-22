Tor Project выпустила браузер для Android

Tor Browser 8.5 - первый стабильный релиз для системы, разработчики тестировали альфа-версию с сентября 2018 года.

Американская некоммерческая организация Tor Project выпустила первый официальный браузер для операционной системы Android.

Читайте такжеВ новых смартфонах от Google нашли ряд проблем

Tor Browser 8.5 - первый стабильный релиз для системы, разработчики тестировали альфа-версию с сентября 2018 года, передает kommersant. В организации утверждают, что мобильный трафик растет во всем мире, и в некоторых частях света это единственный способ получить доступ в интернет. Однако, поскольку он часто находится под давлением и цензурой, Tor Project принял решение охватить этих пользователей.

Несмотря на то что версии для компьютеров и мобильных систем отличаются, по версии разработчиков, они обеспечивают практически одинаковые средства защиты. В организации не могут выпустить официальное приложение для iOS из-за позиции Apple, однако Tor Project посоветовала использовать Onion Browser как единственную альтернативу.

Для мобильного браузера был переработан интерфейс, а выбранный уровень безопасности теперь отображается на панели инструментов. В новой версии также стало легче взаимодействовать с ползунками.