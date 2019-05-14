Тамагочи возвращается: производитель решил возобновить выпуск популярной игрушки

Сценарий игры сохранился, но питомцы приобрели новые свойства.

Японская компания Bandai, специализирующаяся на производстве игрушек и видеоигр, решила вернуться к производству своего популярного в 1990-е годы изобретения - карманной игрушки тамагочи.

Она представила общественности новую версию, которая получил название Tamagotchi On, передает РБК.

Обновленная игрушка внешне похожа на своего предшественника: это небольшое устройство в форме яйца, но вместо черно-белого экрана появится цветной LCD-дисплей с диагональю 2,25 дюйма, под ним традиционно будут расположены три кнопки.

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Сценарий игры сохранился: пользователям необходимо ухаживать за виртуальным питомцем, кормить его, играть с ним, выгуливать его и укладывать спать. Питомцы приобрели новые свойства: теперь они могут ходить друг к другу в гости, жениться и размножаться. Одно устройство может хранить в себе 16 поколений. Тем не менее главная задача игры осталась неизменной - поддерживать жизнерадостность "зверюшки" и не допустить ее смерти.

Игра теперь сможет взаимодействовать со смартфоном или планшетом через Bluetooth и LTE. Благодаря этому можно будет получать подарки, а также меняться персонажами.

На официальном сайте производителя запущен обратный отсчет времени до старта продаж нового тамагочи: он появится в продаже через 74 дня, в конце июля этого года. Новые тамагочи, уточняет Wired.com, будут стоить $59,99 за штуку.

Напомним, в 2017 году вчесть 20-летнего юбилея выхода оригинальной версии электронной игрушки "Тамагочи", японская компания Bandai сделала ее перевыпуск. Стоимость обновленной версии составляла около 14 долларов США.