В Японии перевыпустили оригинальную версию игрушки "Тамагочи"

В честь 20-летнего юбилея выхода оригинальной версии электронной игрушки "Тамагочи", японская компания Bandai сделала ее перевыпуск.

Стоимость обновленной версии составляет около 14 долларов США, передает 112 Украина со ссылкой на The Telegraph.

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Купить ее можно исключительно в японских магазинах или через сервис Amazon. Устройство практически не отличается от оригинала, за исключением размеров – в два раза компактнее.

Сейчас для пользователей доступны шесть различных персонажей.

Напомним, "Тамагочи" – электронная игрушка, которая позволяет пользователю заботиться о виртуального домашнего питомца. Впервые "Тамагочи" появилась на рынке в 1996 году в Японии, а в 1997 году - в США и Европе. По всему миру в первые годы было продано около 40 миллионов экземпляров.