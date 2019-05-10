Google создал более полусотни гендерно-нейтральных эмодзи

Новые эмодзи доступны для бета-версии Android 10Q, смартфонов Google Pixel, а к концу 2019 года будут доступны для всех пользователей Android 10Q.

Корпорация Google создала 53 андрогинных эмодзи — смайликов в виде человека без ярко выраженных мужских или женских черт.

Об этом сообщает The Verge.

Новые эмодзи доступны для бета-версии Android 10Q, смартфонов Google Pixel, а к концу 2019 года будут доступны для всех пользователей Android 10Q.

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Как отмечает издание, новые эмодзи — попытка упростить панель смайлов универсальными изображениями.

Еще одна причина, по которой Google создал новые эмиодзи — когда на гаджете не определен основной стандарт Юникода, то один и тот смайл на различных гаджетах может отображаться по-разному: на одном гаджете эмодзи будет мужским, а на другом — женским, что может привести к путанице.