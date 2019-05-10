Google создал более полусотни гендерно-нейтральных эмодзи
02:25, 10 мая 2019Наука и IT
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Новые эмодзи доступны для бета-версии Android 10Q, смартфонов Google Pixel, а к концу 2019 года будут доступны для всех пользователей Android 10Q.
Новые эмодзи — попытка упростить панель смайлов универсальными изображениями / фото Google
Корпорация Google создала 53 андрогинных эмодзи — смайликов в виде человека без ярко выраженных мужских или женских черт.
Об этом сообщает The Verge.
Новые эмодзи доступны для бета-версии Android 10Q, смартфонов Google Pixel, а к концу 2019 года будут доступны для всех пользователей Android 10Q.
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Как отмечает издание, новые эмодзи — попытка упростить панель смайлов универсальными изображениями.
Еще одна причина, по которой Google создал новые эмиодзи — когда на гаджете не определен основной стандарт Юникода, то один и тот смайл на различных гаджетах может отображаться по-разному: на одном гаджете эмодзи будет мужским, а на другом — женским, что может привести к путанице.
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