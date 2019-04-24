Ученые впервые зарегистрировали «марсотрясение»

Сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight заметил толчки еще 6 апреля.

Впервые в истории было зафиксировано землетрясение на Марсе.

Об этом сообщает французское космическое агентство CNES в твиттере.

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Отмечается, что сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight заметил толчки 6 апреля. Однако официальные данные о «марсотрясении» появились лишь 23 апреля.

«Это впервые в мире: сейсмометр обнаружил марсианское землетрясение!» — подчеркивает агентство.