Ученые впервые зарегистрировали «марсотрясение»
02:21, 24 апреля 2019Наука и IT
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Сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight заметил толчки еще 6 апреля.
Впервые зарегистрировано «марсотрясение» / фото NASA
Впервые в истории было зафиксировано землетрясение на Марсе.
Об этом сообщает французское космическое агентство CNES в твиттере.
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Отмечается, что сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight заметил толчки 6 апреля. Однако официальные данные о «марсотрясении» появились лишь 23 апреля.
«Это впервые в мире: сейсмометр обнаружил марсианское землетрясение!» — подчеркивает агентство.
C’est une première mondiale : le sismomètre 🇫🇷 SEIS a détecté un tremblement martien ! Chaussez vos casques et déroulez 🎧— CNES (@CNES) April 23, 2019
c/ @NASAJPL@NASAInSight@InSight_IPGP@CNRSpic.twitter.com/tL99pzTDN3
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