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Ученые впервые зарегистрировали «марсотрясение»

02:21, 24 апреля 2019
Наука и IT
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Впервые зарегистрировано «марсотрясение» / фото NASA

Об этом сообщает французское космическое агентство CNES в твиттере.

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Отмечается, что сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight заметил толчки 6 апреля. Однако официальные данные о «марсотрясении» появились лишь 23 апреля.

«Это впервые в мире: сейсмометр обнаружил марсианское землетрясение!» — подчеркивает агентство.

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Теги: #Марс