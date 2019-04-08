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Астронавты показали, как готовятся к выходу в открытый космос (видео)

03:18, 08 апреля 2019
Наука и IT
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Международная космическая станция / REUTERS

Астронавты готовятся к очередному выходу в открытый космос с Международной космической станции (МКС). Видео подготовки опубликовала пресс-служба Канадского космического агентства.

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«Большой день приближается! Давид Сен-Жак готовится к своему первому выходу в открытый космос с Энн Макклейн 8 апреля. Потратили несколько дней на сборку костюма и инструментов, теперь самое время его примерить!» - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в открытый космос вышли астронавт NASA Ник Хейг и Энн Макклейн. А 29 марта Хейг вместе с астронавтом Кристиной Кох завершили 215-й выход в открытый космос.

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Теги: #астронавт#NASA