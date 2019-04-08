Астронавты показали, как готовятся к выходу в открытый космос (видео)
Астронавты готовятся к очередному выходу в открытый космос с Международной космической станции (МКС). Видео подготовки опубликовала пресс-служба Канадского космического агентства.
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«Большой день приближается! Давид Сен-Жак готовится к своему первому выходу в открытый космос с Энн Макклейн 8 апреля. Потратили несколько дней на сборку костюма и инструментов, теперь самое время его примерить!» - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 22 марта в открытый космос вышли астронавт NASA Ник Хейг и Энн Макклейн. А 29 марта Хейг вместе с астронавтом Кристиной Кох завершили 215-й выход в открытый космос.
Le grand jour approche! @Astro_DavidS se prépare pour sa première sortie dans l’espace avec @AstroAnnimal le 8 avril prochain. Après avoir passé quelques jours à assembler sa combinaison et ses outils, c’est maintenant le temps d’en faire l’essai! #OsezExplorer— Agence spatiale can. (@asc_csa) 6 апреля 2019 г.
Vidéo : ASC/NASA. pic.twitter.com/zxkFnpe49D