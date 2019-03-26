В сети показали выход астронавтов в открытый космос (фото)

По словам астронавта, это был «чудесный день командной работы» как на Земле, так и за ее пределами.

Астронавт NASA Кристина Кох опублковала снимки подготовки своих коллег к выходу в открытый космос, который состоялся 22 марта. Фотографии Кох опубликовала в своем Twitter.

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«Не обычная замена батареи и рутина рабочего дня. Фото подготовки Энн и Ника к их первому выходу в открытый космос! Спустя 7 часов, мы успешно модернизировали батареи, которые позволяют нам получать энергию, даже когда Земля затеняет нам Солнце», - подписала Кох фотографии.

По ее словам, это был «чудесный день командной работы» как на Земле, так и за ее пределами.

Как сообщал УНИАН, ранее SpaceX запустила на МКС космический корабль в беспилотном режиме.