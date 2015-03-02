Google разделит свою соцсеть на два отдельных сервиса
18:19, 02 марта 2015Наука и IT
2235 0
Google приняла решение разделить социальную сеть Google+ на отдельные сервисы – Photos (Фотографии) и Streams (Лента).
REUTERS
Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на сообщение Брэдли Горовица, занимавшего должность вице-президента по разработке программных решений в Google+, а теперь возглавившего новые сервисы, передает "Новое время".
Читайте такжеGoogle создала программу "Агент", которая способна самостоятельно обучаться прохождению игр
Брэдли Горовиц пообещал, что Photos и Streams будут качественно новыми продуктами и станут "ближе к пользователям".
Слухи о том, что Google+ ждут изменения, ходили несколько месяцев. Теперь они получили официальное подтверждение. За 4 года существования соцсеть так и не смогла приблизиться к популярности подобных себе платформ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter