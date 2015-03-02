Google разделит свою соцсеть на два отдельных сервиса

Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на сообщение Брэдли Горовица, занимавшего должность вице-президента по разработке программных решений в Google+, а теперь возглавившего новые сервисы, передает "Новое время".

Читайте такжеGoogle создала программу "Агент", которая способна самостоятельно обучаться прохождению игр

Брэдли Горовиц пообещал, что Photos и Streams будут качественно новыми продуктами и станут "ближе к пользователям".

Слухи о том, что Google+ ждут изменения, ходили несколько месяцев. Теперь они получили официальное подтверждение. За 4 года существования соцсеть так и не смогла приблизиться к популярности подобных себе платформ.