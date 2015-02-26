Google до сих пор не получает прибыли от YouTube
YouTube приносит Google около 6% годовой выручки, и с момента его приобретения в 2006 году до сих пор неприбылен, сообщает The Wall Street Journal.
YouTube привлекает более одного миллиарда пользователей каждый месяц, но до сих пор не стал прибыльным бизнесом.
За 2014 год крупнейший видеохостинг получил около 4 млрд долларов, что на миллиард больше показателей 2013 года. Но в общем количестве объема выручки Google – это лишь 6%, сообщает ZN.
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Для сравнения Facebook приносит более $ 12 млрд дохода, почти $ 3 млрд – это прибыль, все это при количестве пользователей соцсети в прошлом году в 1,3 млрд.
Сейчас YouTube хочет расширить свою основную аудиторию, которая состоит в основном из подростков. Большинство пользователей YouTube воспринимают сайт как видеохранилище. Руководители Google же хотят, чтобы пользователи видели в видеохостинге канал развлечения, как телевидение, которое смотрят каждый день.
Google купил YouTube в 2006 году за $ 1,65 млрд.