Ресторан будущего в Японии: блюда будут готовить с учетом анализа ДНК клиентов (видео)

Забронировавший столик клиент получит «мини-лабораторию», куда он соберет свои образцы слюны, мочи и фекалий.

В Японии студия дизайна Open Meals придумала ресторан, за две недели до визита в который клиенты сдают мочу, слюну и фекалии. Предполагается, что такое требование позволит приготовить для каждого клиента блюда с учетом особенностей его организма.

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Об этом пишет National Geographic. Блюда будут готовить с учетом анализа ДНК клиентов. Первый ресторан Sushi Singularity, работающий по такому принципу, должен открыться в Токио в 2020 году. Бронирование столика должно осуществляться за две недели.

Забронировавший столик клиент получит «мини-лабораторию», куда он соберет свои образцы слюны, мочи и фекалий. Специалисты двух компаний сферы здравоохранения после проведения анализов создадут уникальный идентификатор здоровья гостя. На его основе будут подбираться необходимые ингредиенты для блюд.

Как сообщал УНИАН, ранее в Сингапуре объявили о строительстве суперотеля.