Достигнута рекордная скорость беспроводной передачи данных в 1 Тбит/с

Эксперимент был проведен в лаборатории центра по изучению технологий мобильной связи пятого поколения (5G), созданного при учебном заведении, пишет ZN.ua со ссылкой на Cnews.

Скорость 1 Тбит/с в 65 тысяч раз выше, чем средняя скорость загрузки данных в мобильных сетях четвертого поколения, существующих на сегодняшний день. Теоретически, такая скорость позволит скачивать на мобильное устройство 100 полнометражных художественных фильмов за три секунды.

Профессор Рахим Тафазолли, директор центра 5G Innovation Centre, где был проведен эксперимент, утверждает, что они установили рекорд - никто раньше не смог осуществить беспроводную передачу данных на такой скорости. "Достигнутая нами скорость сопоставима со скоростью передачи данных по оптике, но мы сделали это по воздуху", - заявил директор центра.

Тафазолли рассказал, что в эксперименте были применены передатчик и приемник, разработанные в Университете Суррея. Передача данных осуществлялась на расстоянии 100 метров. Дополнительных подробностей он не представил.

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В 2016-2017 годах 5G Innovation Centre планирует протестировать технологию на территории университета, на больших расстояниях. Представить разработку общественности можно будет ориентировочно в 2018 году. "Мы хотим стать первыми в мире, кто продемонстрирует такую скорость", - добавил он.

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Ранее рекордом считалась скорость беспроводной передачи данных в 100 гигабит в секунду. Так, ученые из Технологического университета Карлсруэ в Германии при помощи улучшенной технологии смогли передать пакет данных со скоростью в 100 гигабит в секунду на частоте 237,5 ГГц.