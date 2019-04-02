Магнитные бури в апреле: когда украинцам ждать серьезных геомагнитных всплесков

Достаточно сильные магнитные бури прогнозируется на 23 и 24 апреля.

В середине весны солнце становится заметно активнее. На протяжении апреля ожидается несколько геомагнитных колебаний, а также две серьезные магнитные бури во второй половине месяца.

Как сообщает пресс-служба Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, первая магнитная буря в апреле ожидается 12 числа. При этом высшую точку напряжения следует ждать не раньше 13:00.

Другие астрокосмические специалисты также сообщают, что небольшие магнитные всплески также возможны 16, 22, 25 апреля.

А вот достаточно сильные магнитные бури прогнозируется на 23 и 24 апреля. Недомогания дадут о себе знать с утра и до 14:00. В эти дни желательно не нервничать, сторониться негативного общения и любых конфликтов.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, рекомендуется не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.