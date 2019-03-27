Facebook и Instagram запретят пропаганду белого национализма

Новые правила вступят в силу со следующей недели.

Компания Facebook в среду, 27 марта, заявила, что запретит на своих платформах, включая Instagram, распространение высказываний в поддержку белого национализма и сепаратизма.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Наши разговоры в течение трех месяцев с представителями гражданского общества и учеными, которые являются экспертами в области расовых отношений в мире, подтвердили, что белый национализм и сепаратизм невозможно отделить от идеи превосходства белой расы и организованных групп ненависти", - говорится в сообщении.

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В Facebook также отметили, что будут лучше стараться находить и удалять контент, который содержит призывы к ненависти.

Объявления компании связывают с нападением на мечети в Новой Зеландии. Расстрелы мусульман транслировались на Facebook в прямом эфире, и социальная сеть подверглась критике из-за неоперативного удаления видеоматериалов.

Как сообщал УНИАН, социальная сеть Facebook удалила более 1,5 миллиона видео стрельбы в Новой Зеландии.