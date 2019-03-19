В Британии испытывают двигатель, способный домчать самолет из Австралии в Европу за четыре часа

Разработка позволит также многоразовым космическим аппаратам выходить на орбиту и возвращаться без надобности использовать многоступенчатые ракеты.

SABRE – это наполовину реактивный двигатель, наполовину ракета. Он основан на новейшей технологии теплообмена и предварительного охлаждения. Двигатель разработали в Великобритании. И он способен домчать самолет из Сиднея в Лондон всего за четыре часа. Испытания системы предварительного охлаждения перейдут в новую фазу следующего месяца в Колорадо, США.

А тем временем, как пишет BBC, ядро нового двигателя проходит предварительный конструкторский осмотр, который проводят эксперты Европейского космического агентства. Если конструкция получит их одобрение, SABRE сможет начать свою демонстрационную кампанию в Westcott Space Cluster в Бакингемшире в следующем году. Разработкой двигателя занимается компания Reaction Engines Ltd (REL). Ее представители уверяют, что был достигнут значительный прогресс.

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Издание добавляет, что силовые части SABRE не просто позволят за считанные часы перемещаться между отдаленными уголками Земли. Они также сделают возможным многократное использование космических аппаратов для выхода на орбиту без использования многоступенчатых ракет. SABRE работает как реактивный двигатель, пока не достигнет скорости около 5 Махов. А потом на большой высоте двигатель переходит в режим ракеты, достигая 25 Махов, чтобы вывести аппарат в космос, если это и есть пункт назначения.