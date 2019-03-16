В аэропорту Лиона запустили роботов для парковки автомобилей (видео)

Всего роботов будет четыре, они электрические и автономные.

В аэропорту французского города Лион появился робот-парковщик Stan. Видео с описанием системы опубликовано на YouTube-канале Stanley Robotics, разработчика аппарата.

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VINCI Airports сообщает, что в ближайшие недели в аэропорту будет доступно 500 мест, которые будет обслуживать Stan.

Всего роботов будет четыре, они электрические и автономные. Судя по ролику, владелец оставит машину и уйдет, а робот сам забирает автомобиль и везет на определенное место на парковке.

Перед возвращением автомобилиста технику возвращают на место.