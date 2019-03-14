США перенесли запуск самой мощной ракеты

Для запуска «лунного» корабля «Орион» могут применить другую ракету.

США перенесли запуск своей сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System с июня 2020 года на неопределенный срок.

Об этом сообщил руководитель NASA Джим Брайденстайн во время слушаний в сенате, передает Naked Science.

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Запуск ракеты рассматривали в качестве важной части программы по созданию пилотируемого космического корабля «Орион», который должен стать инструментом освоения спутника нашей планеты.

Теперь для старта космического корабля могут использовать другой носитель, однако не исключено, что сроки испытаний аппарата сдвинут в соответствии с программой разработки сверхтяжелого носителя.

Напомним, первый пилотируемый запуск на SLS намерены осуществить в 2023 году. Ракета SLS — одна из важнейших частей масштабной программы Lunar Orbital Platform-Gateway, направленной на строительство орбитальной станции вокруг Луны.

Как сообщал УНИАН, в феврале Virgin Galactic первой из частных организаций запустила человека в космос.