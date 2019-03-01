Археологи расшифровывают граффити римских легионеров в Британии

Вал Адриана - это оборонительное укрепление из камня и торфа, построенное римлянами при императоре Адриане в начале II века для защиты от набегов пиктов и бригантов с севера.

Археологи в Британии делают копии и расшифровывают граффити времен Римской империи, оставленные солдатами близ Адрианова вала.

Надписи в карьере близ Брэмптона (графство Камбрия) были сделаны римскими легионерами, которые восстанавливали стену императора Адриана (Адрианов вал), пишет Би-Би-Си.

Граффити были обнаружены еще в XVIII веке и были доступны для публики до 1980-х годов - до обрушения грунта, когда исчезла ведущая к рисункам тропа.

Сейчас археологи из Ньюкаслского университета создают 3D-копию надписей, после чего их изображения будут доступны публике.

Археологи работают в сотрудничестве с альпинистами и скалолазами, которые помогают им спуститься на на 9 метров вниз по стене карьера.

Это место близ Брэмптона известно как скала с надписями в Гелт Вудс. Граффити содержат в том числе карикатуру на командующего.

Как отмечают историки, по надписям в этом карьере можно составить представление об организации и ходе работ по ремонту и восстановлению Адрианова вала.

В надписях содержатся имена нескольких военных, в том числе их чины и данные о тех легионах, которые осуществляли работы по восстановлению стены.

Одна надпись гласит: APRO ET MAXIMO CONSVLIBVS OFICINA MERCATI. В переводе это означает: "Во время консульства Апера и Максимуса". Апер и Максимус - консулы или дипломаты Римской империи в начала III века.

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Майк Коллинз из организации Historic England говорит: "Эти надписи в Гелт Вудс, может быть, одни из самых важных, связанных с Адриановым валом. Они дают представление об организации масштабного строительного проекта. Некоторые из них имеют очень личный характер - например, карикатура на офицера".

Профессор археологии Ньюкаслского университета Йен Хейнс говорит, что надписи могут исчезнуть через некоторое время из-за естественных процессов разрушения.

"Сейчас нам предоставляется прекрасная возможность запечатлеть их такими, какими они сохранились в 2019 году, используя самые современные технологии. С тем, чтобы у нас была возможность изучить их подробнее в будущем", - подчеркнул ученый.

Вал Адриана - это оборонительное укрепление из камня и торфа, построенное римлянами при императоре Адриане в начале II века для защиты от набегов пиктов и бригантов с севера.

Стена пересекает северную Англию от Ирландского до Северного морей у границы с Шотландией, длина вала составляет 117 км.

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