Ученые нашли самую старую тату-машинку в Северной Америке

Находка отодвинула самые ранние свидетельства о татуировках в западной части Северной Америки более чем на тысячу лет.

Археологи Университета штата Вашингтон в западной части Северной Америки обнаружили самый старый артефакт, связанный с татуировками.

Об этом сообщает Naked science, ссылаясь на статью в журнале Archaeological Science: Reports.

Небольшой инструмент с ручкой из ветки кустарника и иглой от кактуса был изготовлен около двух тысяч лет назад представителями индейской культуры анасази, также известными как предки Пуэбло.

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Антрополог Эндрю Гиллрет-Браун случайно наткнулся на инструмент размером с ручку, когда проводил инвентаризацию археологических материалов, которые хранились на складе более 40 лет.

Прежде самые ранние находки тату-машинок датировались между 1100 и 1280 годом нашей эры. Поэтому, когда Гиллрет-Браун наткнулся на очень похожее орудие, возраст которого на тысячу лет превышал предыдущие экспонаты, он понял, что нашел что-то особенное.

Инструмент состоит из почти девятисантиметровой деревянной ручки, сделанной из ветки кустарника Rhus trilobata, соединенной в конце разделенными листьями юкки с двумя параллельными шипами кактуса, окрашенными в черный цвет на их кончиках. Именно остатки татуировочных пигментов на кончике заинтересовали ученого, который быстро распознал в находке инструмент для нанесения таких рисунков.

Гиллрет-Браун проанализировал наконечник с помощью сканирующего электронного микроскопа, рентгеновской флуоресценции и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. Кроме того, он сделал несколько тестовых татуировок на коже свиньи, используя точную копию своей находки. Также, изучив кристаллическую структуру пигмента, исследователь определил, что в нем, по всей видимости, содержится углерод - общий элемент при росписи тела и татуировках.

По словам ученого, открытие имеет большое значение для понимания отношений между древними людьми и того, как они выделялись среди остальных в то время, когда плотность населения на Юго-Западе увеличивалась.