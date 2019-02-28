NASA хочет привлечь Украину к проектам по исследованию Луны — посольство

В частности, речь идет о сотрудничестве в рамках соответствующей украинско-американской рабочей группы, созданной в мае 2016 года.

Украина договорилась с космическим агенством NASA о подготовке к подписанию межправительственного Соглашения о сотрудничестве и использовании космического пространства в мирных целях.

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Таких договоренностей достиг посол Украины в США Валерий Чалый во время встречи с администратором NASA Джимом Бриденштайном.

Они обсудили ряд вопросов сотрудничества в области исследования космического пространства в мирных целях и активизации двустороннего диалога в этой сфере. В частности, речь идет о сотрудничестве в рамках соответствующей украинско-американской рабочей группы, созданной в мае 2016 года.

Джим Бриденштайн подчеркнул заинтересованность в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны.

Ранее на Луне обнаружили, вероятно, самый древний камень Земли.

В январе китайский зонд сделал панорамное фото обратной стороны Луны.