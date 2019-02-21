"Умные" кроссовки Nike "сломались" через пару дней после начала продаж, но не у всех

Из-за последнего обновления приложения кроссовки перестали синхронизироваться с телефонами на Android.

17 февраля компания Nike выпустила самошнурующиеся кроссовки Adapt BB, но уже через пару дней они перестали работать.

В подошвы кроссовок Adapt BB встроен специальный мотор, отвечающий за шнуровку (а еще гироскопы и батареи на 505 mAh с поддержкой беспроводной зарядки), пишет Медуза.

Управлять шнуровкой можно через мобильное приложение Nike Adapt, которое также отслеживают физическую активность владельца кроссовок. Кроссовки можно зашнуровать и без приложения - при помощи двух кнопок, расположенных по краям подошв. Какой-либо другой способ просто не предусмотрен.

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Из-за последнего обновления приложения кроссовки перестали синхронизироваться с телефонами на Android. Некоторые владельцы стали жаловаться, что им не удается через приложение зашнуровать кроссовки за 350 долларов. Кнопки, как выяснилось, тоже работают далеко не у всех.

Теперь программе Nike Adapt ставят низкие оценки и пишут негативные отзывы. Компания уже принесла извинения покупателям и сообщила, что работает над устранением проблемы.

Данных о том, что с подобными проблемами сталкивались владельцы кроссовок с приложением Nike Adapt для iOS, нет.

Видео: Highsnobiety

Напомним, производитель спортивной обуви и одежды Nike представил баскетбольные кроссовки с автоматической шнуровкой в январе.