Nike представила "умные" кроссовки

Модель, получившая название Adapt BB, поступит в продажу в феврале.

Производитель спортивной обуви и одежды Nike представил баскетбольные кроссовки с автоматической шнуровкой.

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Шнуровка состоит из небольшого электромотора и датчиков, отслеживающих посадку обуви на ногу.

Силу натяжения можно также увеличивать или ослаблять с помощью специальных кнопок на обуви, а также используя приложение на смартфоне. Настройки приложения запоминают уровень натяжения, необходимый во время тренировок или перерыва, впоследствии подгоняя его под нужды спортсмена. Пользователи также смогут сменить цвета кнопок через приложение и посмотреть уровень батареи. Для зарядки «умных» кроссовок требуется использовать специальный беспроводной коврик.

Модель, получившая название Adapt BB, поступит в продажу в феврале. Цена пары в США может составить $350.

В 2016 году Nike представила ограниченный выпуск похожей модели - HyperAdapt 1.0. Стоимость пары составляла $720, обувь не была широко доступна.