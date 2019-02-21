Израиль отправляет на Луну первый в истории частный луноход

Израильский стартап может стать первой частной компании в истории, которая запустила аппарат на Луну.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX 22 февраля должна вывести в космос луноход Beresheet, созданный израильским стартапом SpaceIL.

Как сообщает Deutsche Welle, израильская компания может стать первой частной компании в истории, которая запустила луноход.

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Отмечается, что старт должен состояться на мысе Канаверал. Beresheet станет не только первым израильским луноходом, но и первой в истории человечества полностью частно профинансированной лунной миссией.

Идея проекта возникла во время объявления конкурса Google Lunar X Prize в 2007 году. По условиям конкурса от Google, участники - только частные компании, которые должны были до конца марта 2018 года разработать луноход. Аппарат должен быть способным проехать 500 метров по Луне и отправить видеоизображение высокого качества на Землю. Победитель должен был получить 20 миллионов долларов.

Ни одна из 34 команд не выиграла конкурс, потому что не успела к дедлайну - 31 марта 2018 года. Израильского участника лунной гонки - компанию SpaceIL, это не остановило. Теперь их космический аппарат готов к запуску.

Стартап SpaceIL нацелен на молодых людей, которые увлекаются исследованием космоса, технологиями и инженерией. Он финансируется пожертвованиями от частных спонсоров, а также сотрудничает с Израильским космическим агентством (ISA).

Команда SpaceIL, основанная тремя израильскими инженерами Яривом Башем, Кфиром Дамари и Ионафаном Вайнтраубом разработала необычный метод передвижения для своего лунохода. Для преодоления необходимых 500 метров Beresheet будет просто прыгать с помощью компактного ракетного двигателя.

Кроме того, конструкторы предусмотрели в аппарате капсулу времени – она содержит три цифровых диска для хранения информации с сотнями файлов. Среди них: декларация независимости Израиля, национальный гимн, песни на иврите, молитва путешественника, а также рисунки детей.