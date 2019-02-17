$100 за аккаунт: эксперт рассказал, как данные украинцев становятся легкой добычей киберпреступников

Эксперт отметил, что виджеты Facebook есть почти на каждом сайте.

Личные данные украинцев в соцсетях становятся легкой добычей киберпреступников. Информация о предпочтениях пользователей необходима рекламному рынку и стоит довольно дорого.

Об угрозах для интернет-пользователей рассказал эксперт по вопросам кибербезопасности Сергей Прокопенко, передает «Обозреватель».

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"По последним исследованиям, в США пользователь Facebook стоит минимум 1 тыс. долларов, чтобы получить доступ к его информации. Это фактически ваш рекламный профиль – что вы просматриваете в Интернете, что вы хотите купить или только запланировали. Facebook об этом все знает, потому что виджеты Facebook есть почти на каждом сайте. Он в фоновом режиме собирает ваши данные. Если вы зашли на страницу, посвященную продаже автомобилей, то конечно в этой информации производители и продавцы авто будут очень заинтересованы. Они могут предлагать какую-то рекламу, которая будет именно для вас. Таким образом это монетизируется", – пояснил Прокопенко.

По его словам, данные украинских пользователей оценивают дешевле, чем американских, "но сейчас любые аккаунты от 100 долларов".

"Сейчас законодательство требует от провайдеров, соцсетей, почтовых сервисов "право на забвение". Вы можете требовать, чтобы всю информацию о вас удалили и якобы это происходит. Если вы потом попробуете найти эту информацию, то онлайн ее не будет. Но фактически Google уже подтвердил, что он не удаляет, а скрывает данные. Эта информация остается на их серверах, и с изменением внутренних политик и изменениями к законодательству эта информация снова может появиться. Таким образом, все, что вы отдали в интернет, там останется навсегда", – подчеркнул киберэксперт.

"Надо регулярно менять пароли, ведь вы не знаете, в какой момент времени сервис, на который вы подписались, будет сломан и эта информация станет доступной для всех. Также если сервис, на котором вы зарегистрировались, позволяет включить двухфакторную аутентификацию, чтобы приходили смс на телефон или другое подтверждение, это также надо сделать. И с точки зрения защиты своей приватности поменьше выкладывать личной информации", – добавил Прокопенко.