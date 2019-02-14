Инженеры изобрели "умную" кровать, способную подвигать партнера с вашей половины (видео)

Разработчики не раскрывают технические подробности работы кровати.

Компания Ford представила умную кровать, которая не позволяет партнеру, спящему рядом, передвигаться на вашу половину.

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Прототип умной кровати не дает паре занимать сторону друг друга. Кровать состоит из каркаса, в котором находится конвейерная лента и прикрепленный к ней матрас, передает ТСН со ссылкой на The Verge. Лента оснащена датчиками давления. Виртуально кровать делится на две половины. Когда датчики показывают, что партнер переместился на "чужую" половину, лента сдвигает матрас и переносит человека обратно.

Разработчики не раскрывают технические подробности работы кровати и то, можно ли положить на такую кровать обычный матрас.