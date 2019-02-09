В Швеции ученые впервые подключили протез руки к нервам человека (видео)

Это огромный шаг вперед по сравнению с существующими протезами, которые часто опираются на электроды, расположенные снаружи кожи.

Шведские ученые впервые подключили протез руки напрямую к нервам женщины, позволяя ей двигать пальцами с помощью своего разума и даже испытывать тактильные ощущения.

Об этом сообщает Naked-science.

Исследователи из Технологического университета Чалмерса (Гётеборг, Швеция) и биотехнологической фирмы Integrum AB создали протезную руку в рамках амбициозной европейской исследовательской программы по протезированию конечностей DeTOP.

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Хирурги прикрепили протез к двум костям предплечья (лучевой и локтевой) женщины с помощью титановых имплантатов и подключили 16 электродов непосредственно к ее нервам и мышцам, что позволило ей контролировать руку с помощью мыслей и задействовать ее, чтобы завязывать шнурки и набирать текст на клавиатуре. Это первый клинически жизнеспособный, ловкий и чувствительный протез руки, пригодный для использования в реальной жизни.

На видеоролике видно, как женщина использует имплантат для манипулирования виртуальной рукой на экране компьютера, то есть еще до того, как был установлен сам физический протез.

Обычные протезы рук опираются на электроды, которые подают ограниченные и ненадежные сигналы, позволяющие контролировать только пару грубых движений, например, сжимание ладони в кулак.

Современные протезы рук также имеют ограниченную сенсорную обратную связь. Они не обеспечивают тактильные или кинестетические ощущения, поэтому человек при использовании протеза мог полагаться только на зрение.

Вживляя электроды в нервы, исследователи могут электрически стимулировать эти нервы, что приводит к тому, что пациент воспринимает ощущения, возникающие в протезе.