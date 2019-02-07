Водопроводчики нашли в датском Ольборге средневековый меч (фото)

Меч отличается высоким качеством и хорошо сохранился до наших дней - по-видимому, его выковал искусный мастер.

В городе Ольборге на севере Дании обнаружили средневековый меч высокого качества.

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Об этом сообщает N+1, ссылаясь на Исторический музей Северной Ютландии. Отмечается, что артефакт нашли инженеры-водопроводчики на одной из центральных улиц города во время проведения строительных работ.

Предполагается, что оружие было выковано в XII–XIV веках. Меч был очень высокого качества и хорошо сохранился до наших дней. По-видимому, его выковал искусный мастер. Позволить себе такое оружие могли только состоятельные люди.

Меч весит около килограмма. Длина клинка составляет 93 сантиметра, длина всего меча — 112 сантиметров. Сохранилась гарда и шарообразная рукоятка меча. По мнению специалистов, мечом, вероятно, воспользовались всего несколько раз.

По словам сотрудников музея, мечи обычно находят в захоронениях аристократов, а не на улицах. Этот артефакт нашли на улице, в культурном слое XIV века. Допускается, что владелец уронил его в грязь во время одной из битв и потерял во время отступления или бегства.

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