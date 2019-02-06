В замке крестоносцев XI века обнаружили тайную комнату – СМИ

В комнате нашли емкости и печь, помещение могло использоваться для производства вина.

В сирийском замке крестоносцев Крак-де-Шевалье нашли тайную комнату, точное назначение которой пока не установлено.

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Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на российские СМИ. Отмечается, что Крак-де-Шевалье — крепость Госпитальеров, религиозно-военного европейского ордена, который сформировался примерно в 1099 году.

На Ближнем Востоке орден, среди прочего, обеспечивал безопасность христианских паломников. Крепость основали в 1031 году, она в 60 километрах от города Хомс.

Крепость годами привлекала профессиональных ученых и любителей истории со всего мира, но гражданская война в Сирии оставила на объекте отпечаток. Так, еще в 2013-м крепость захватили боевики, а налет ВВС Асада разрушил одну из башен. Отбить крепость у боевиков удалось лишь в 2014 году.

По словам смотрителя крепости Мухаммада Харири, сейчас удалось найти тайную комнату. Подсказкой стал пролом в стене, а также пространство, которое она скрывала.

«Мы разобрали кладку и обнаружили комнату, о существовании которой никто не подозревал», — заявил Харири.

В комнате нашли емкости и печь. Это натолкнуло ученых на мысль, что ее могли использовать для приготовления вина. В то же время это могла быть прачечная. По мнению смотрителя, помещение, возможно, было замуровано мамлюками после того, как они захватили крепость.

Найденные образцы уже отправлены на экспертизы, которые помогут установить функции комнаты.