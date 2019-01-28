цей матеріал доступний українською

Ученые создали подушку-"глушитель" храпа

11:46, 28 января 2019
Наука и IT
207 0
Подушка должна беречь сон того, кто спит рядом с хропуном / фото newsru.co.il

Как сообщает ТСН, подушка содержит динамик, микрофон и звуковой фильтр. В его основе активная система звукопоглощения, которая используется в некоторых наушниках.

Читайте такжеХрап может быть ранним симптомом развития деменции - ученые

Отмечается, что подушка поглощает звук храпа до 30 децибел. В среднем интенсивность храпа человека 50-60 децибел.

Напомним, почти половина мужчин и треть женщин в мире хроплять, ученые утверждают, что в последнее время наметилась тенденция к "омоложению" храпа, и последствия опасной патологии могут быть фатальными.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #храп мужчины