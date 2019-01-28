Ученые создали подушку-"глушитель" храпа
11:46, 28 января 2019Наука и IT
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Подушка поглощает звук храпа до 30 децибел.
Подушка должна беречь сон того, кто спит рядом с хропуном / фото newsru.co.il
Американские ученые придумали подушку, которая поглощает звуки храпа.
Как сообщает ТСН, подушка содержит динамик, микрофон и звуковой фильтр. В его основе активная система звукопоглощения, которая используется в некоторых наушниках.
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Отмечается, что подушка поглощает звук храпа до 30 децибел. В среднем интенсивность храпа человека 50-60 децибел.
Напомним, почти половина мужчин и треть женщин в мире хроплять, ученые утверждают, что в последнее время наметилась тенденция к "омоложению" храпа, и последствия опасной патологии могут быть фатальными.
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