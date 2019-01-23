В Китае нашли вторую женщину, беременную генетически модифицированным ребенком

После рождения дети с измененным ДНК будут помещены под медицинское наблюдение.

В Китае подтвердили, что уже вторая женщина забеременела в ходе эксперимента, целью которого было создать первых в мире генетически модифицированных детей. Против ученого, который провел незаконное и неэтичное исследование, полиция открыла дело.

Как пишет The Guardian, в прошлом году исследователь Хэ Цианкуи шокировал научную общественность заявив, что он смог исправить генетический код девочек-двойняшек в ноябре, не позволив им унаследовать ВИЧ от родителей. Во время форума в Гонконге он объявил, что еще одна пара может успешно родить генетически модифицированного ребенка.

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Региональная власть Китая, которая расследует случай, подтвердила существование второй матери и то, что она сейчас беременна. Второй генетически модифицированный ребенок, а также двойню от первой беременности, поместят «под медицинское наблюдение», - сообщили следователи государственному информационному агентству Xinhua.

Расследование выявило, что Хе Цианкуи «подделал документы о этическом одобрении» и «умышленно уклонялся от проверок». Он в частном порядке организовал команду ученых, собранную из иностранцев, а также использовал «технологию неподтвержденной эффективности и безопасности» для незаконного редактирования генов человеческих эмбрионов.

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Эксперименты китайский ученый профинансировал из собственного кармана. Всего в них приняли участие восемь ВИЧ-положительных пар. За незаконные исследования Хе обещают наказать «по всей строгости закона».