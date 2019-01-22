Трансформеры и терминаторы: в Виннице открыли выставку роботов (видео)

На изготовление одного робота уходит минимум два месяца работы и тысяча долларов.

В Виннице открылась интерактивная выставка роботов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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На выставке представлены около двадцати моделей роботов, которые являются героями известных кинолент и мультфильмов. Все фигуры, созданные двумя друзьями-мастерами, сварены из металлолома. Некоторые из них достигают нескольких метров величиной. Например, трансформер Оптимус Прайм является единственным в Украине таким большим роботом, который умеет превращаться в грузовик.

На изготовление одного робота у мастеров уходит минимум два месяца кропотливой работы и тысяча долларов.

Как сообщал УНИАН, японский отель Henn-na Strange уволил половину из своих 243 роботов после того, как они создали больше проблем, чем могли бы решить.