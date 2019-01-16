Японский роботизированный отель "уволил" половину механических сотрудников за нетрудоспособность

Работы не могли ответить даже на простые вопросы постояльцев отеля и не выполняли своих базовых функций.

Японский отель Henn-na Strange уволил половину из своих 243 роботов после того, как они создали больше проблем, чем могли бы решить.

Своих мест лишились работы-куклы, роботы-динозавры и главный консьерж, сообщает "Новое время" со ссылкой на The Verge.

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В первую очередь руководство отеля вывело из строя роботов-помощников Churi, установленных в каждом номере. Устройства, похожие на кукол, не смогли ответить даже на простые вопросы. Когда гости отеля спросили Churi, "В котором часу открывается тематический парк?", робот не дал нужного ответа. Это было проблемой, потому что Churi должен был помочь уменьшить нехватку персонала в отеле.

Также были "уволены" два робота-велоцираптора, которые встречали гостей на стойке регистрации. Дело в том, что люди должны были выполнять работу вместо динозавров и копировать паспорта гостей вручную.

Под сокращение также попали работы-посыльные, которые часто теряли багаж и могли доставить чемоданы лишь в 24 из 100 номеров.

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Главный робот-консьерж отеля также не знал, как ответить на вопросы о расписании рейсов и близлежащих туристических локациях. С тех пор его заменил человек.

Многие из роботов "вышли на пенсию", они работали уже несколько лет, что делало их устаревшими. Отель решил, что их проще уволить, чем заменить, сославшись на высокую стоимость. И в конце концов, большая часть работы оставалась людям, особенно когда речь идет о том, чтобы отвечать на сложные вопросы.

Как сообщал УНИАН, в США представили новый автономный способ доставки посылок или еды - беспилотные авто будут развозить роботов-собак, а те будут выполнять роль курьера.