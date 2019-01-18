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В Днепре прошли соревнования "умных" машин, созданных школьниками (видео)

12:20, 18 января 2019
Наука и IT
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В Днепре прошли соревнования по робототехнике среди школьников / скриншот видео ТСН

Более 70 школьников со всей области приехали на чемпионат, чтобы похвастаться собственноручно собранными и запрограммированными роботами.

Определяли лучшего в 6 категориях, все они связаны с безопасностью движения на дорогах, говорится в сюжете ТСН.

Работы самостоятельно двигались по макету города, объезжали пешеходов и проезжали светофоры. Запрограммированные мшкольниками машины могут придерживаться всех правил дорожного движения.

За последний год на Днепропетровщине открыли 7 школ робототехники.

Как сообщал УНИАН, японский роботизированный отель "уволил" половину механических сотрудников за нетрудоспособность.

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Теги: #Днепр#роботы#соревнования#школьники