Граждан Финляндии обучат технологиям искусственного интеллекта

Получение базовых навыков в этой сфере охватит 1% населения страны (или 55 тыс. финнов).

Власти Финляндии запустили бесплатный обучающий онлайн-курс, посвященный искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению.

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Курс разработан для тех, кто не имеет профильного образования или опыта работы в сфере программирования. Обучение доступно на двух языках - финском и английском, передае kommersant.

Инициатором идеи повышения информированности граждан о технологиях и получения базовых навыков выступил профессор Университета Хельсинки Теему Руус. В середине декабря 2018 года выпускниками курса стали 10,5 тыс. человек (4 тыс. - за пределами Финляндии).

Получение базовых навыков в этой сфере охватит 1% населения страны (или 55 тыс. финнов). В перспективе число граждан, вовлеченных в изучение технологий, увеличится.