НАТО ищет стартапы для разработки новейших военных технологий

НАТО сейчас сосредоточено на внедрении 3D-печати оружия и доставке его при помощи беспилотников.

Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации Андре Ланата призвал технологические стартапы активнее сотрудничать с альянсом.

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Как сообщает агентство Reuters, в ходе пресс-конференции в Берлине генерал Ланата отметил, что для НАТО крайне важен доступ к передовым технологиям, чтобы обеспечить военное преимущество стран-членов военно-политического блока.

По его словам, только во время военных учений в Норвегии, прошедших в этом месяце, командованию ОВС был продемонстрирован 21 «прорывной» проект от 10 стартапов и небольших компаний. В частности, ими были продемонстрированы различные идеи того, как уничтожить массу вражеских беспилотников с земли и в воздухе. В целом, отметил генерал Ланата, НАТО сейчас сосредоточено на внедрении 3D-печати оружия и доставке его при помощи беспилотников, а также на разработках в таких сферах, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, большие данные, гиперзвуковая скорость, а также хочет перенять опыт DHL и других компаний, чтобы улучшить логистику вооружений и войск.