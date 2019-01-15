Tesla пообещала подарить Model 3 тому, кто взломает ее ПО

Tesla начала награждать хакеров, которым удается найти и сообщить об уязвимых местах в ПО ее продукции, еще с 2014 года.

Производитель электрокаров Tesla пообещал в качестве награды свой новый автомобиль Model 3 тем, кто сможет найти в программном обеспечении (ПО) этой машины критические уязвимости.

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Такое соревнование хакеров состоится в рамках ежегодного мероприятия Pwn2Own, организуемого в марте в канадском Ванкувере производителем антивирусного оборудования Trend Micro, передает kommersant.

«Нельзя оценить насколько важным является для нас сотрудничество с сообществом, занимающимся исследованиями в области безопасности ПО, - отметил директор по программным разработкам Tesla Дэвид Лау. - Мы хотим, чтобы те, кто проделает действительно важную работу в рамках Pwn2Own, получил достойную награду за это».

Tesla начала награждать хакеров, которым удается найти и сообщить об уязвимых местах в ПО ее продукции, еще с 2014 года. В прошлом году главный приз составил $15 тыс., а в этом году компания решила премировать победителя конкурса автомобилем, стоимость которого составляет от $35 тыс.