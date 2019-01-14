После возвращения из Украины военный США разработал картографическое приложение

Военные Национальной гвардии США вместе с военными других стран-членов НАТО, помогали в тренировке украинских военных и штабных служащих.

Лейтенант Национальной гвардии сухопутных сил штата Нью-Йорк Джеймс Пистелл разработал легкое в использовании бесплатное компьютерное приложение, которое позволяет быстро изобразить план операции на местности.

Об этом сообщается на сайте Национальной гвардии США, пишет Голос Америки.

Пістелл, который будучи гражданским, занимался разработками Интернет-приложений, говорит, что идея разработки такого приложения пришла к нему во время службы в Украине в 2018 году в составе Совместной военной учебной группы – Украина, говорится а сайте.

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Военные Национальной гвардии США вместе с военными других стран-членов НАТО, помогали в тренировке украинских военных и штабных служащих.

Подразделение использовал Интернет сайт для графического изображения операций, однако, Интернет сайт работал не очень эффективно, говорит Пистелл.

"Он был действительно устаревшим и даже если сайт работал, символы на нем – нет, - говорит он в комментарии для сайта. – Я подумал, что могу разработать лучшую версию. Меня побудил к созданию этого мой международный опыт и я хотел помочь руководителям в планировании операций".

Приложение объединяет Google Maps с инструментом, который позволяет использовать военную систему MGRS а также выбирать вид графики.

Пистелл, который получил образование историка в университете штата Нью-Йорк является веб-дизайнером самоучкой и увлекается технологиями.

Приложение, разработанное Пистеллом уже привлекло внимание в США, говорится в сообщении.

"Я получил электронное письмо от спасательных служб Калифорнии, которые попросили меня добавить больше символов, а также электронное письмо от кого-то из офицерских курсов, в котором говорилось, что их класс использует приложение", - говорит Пистелл.