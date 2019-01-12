Huawei уволила обвиняемого в шпионаже сотрудника польского офиса

Руководство компании таким образом пытается дистанцироваться от расследуемого дела, поскольку опасается обвинений со стороны Запада в сотрудничестве с китайским режимом.

Китайская компания Huawei уволила директора по продажам польского представительства Вэйцзина В., арестованного польскими властями на три месяца по подозрению в шпионаже.

Читайте такжеHuawei решила отметить рекордные продажи выпуском специальных версий смартфонов

«Этот инцидент подорвал мировую репутацию Huawei», - цитирует Global Times заявление телекоммуникационного гиганта, передает kommersant. Как отмечает газета, руководство компании таким образом пытается дистанцироваться от расследуемого дела, поскольку опасается обвинений со стороны Запада в сотрудничестве с китайским режимом. Ранее власти США, Австралии, Новой Зеландии и Японии уже обвиняли компанию в тесных связях с властями КНР и спецслужбами, госорганам этих стран запрещено закупать продукцию Huawei.

Вэйцзин В. был арестован в Польше 10 января. Вместе с ним спецслужбы задержали бывшего сотрудника Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) Петра Д. В рамках операции сотрудники ABW провели обыски в представительстве Huawei в Польше, а также в управлении электронных средств связи и в польском представительстве французской телекоммуникационной компании Orange, где в последнее время работал их бывший коллега.