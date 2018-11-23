США пытаются убедить союзников отказаться от продукции Huawei - WSJ

Оборудование Huawei стало предметом для расследования в США не так давно.

Власти США пытаются убедить компании, предоставляющие услуги мобильной связи и интернет-провайдеров, работающих в странах-союзниках, избегать покупки оборудования, производимого китайской компанией Huawei Technologies.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на «осведомленные, но пожелавшие остаться анонимными» источники, передает Голос Америки.

Собеседники издания рассказали, что американские чиновники обратились в иностранные государственные агентства, занимающиеся вопросами телекоммуникаций и напрямую в телекоммуникационные компании, которые действуют в дружественных США странах. Вашингтон предупредил союзников об угрозе безопасности, исходящей от оборудования Huawei и возможных рисках кибератак и шпионажа, связанных с покупкой продуктов китайской компании.

Читайте такжеHuawei впервые обошел Apple по количеству проданных смартфонов

Оборудование Huawei стало предметом для расследования в США не так давно, пишет WSJ.

Руководство разведывательных служб опасается, что Huawei и другие китайские компании могут контролироваться правительством КНР и правящей коммунистической партией. Это повышает риски кибершпионажа и возможных атак.

В Вашингтоне обещают рассмотреть возможность финансовой компенсации для зарубежных компаний, которые прекратят закупки и использование китайского телекоммуникационного оборудования, пишет WSJ.

Власти США в особенности обеспокоены тем, что китайское оборудование активно закупают страны, на территории которых находятся американские военные базы. Речь, в частности, идет о Германии, Италии и Японии.

В компании Huawei пока не ответили на запрос агентства Reuters по поводу публикации в WSJ.

Ранее УНИАН сообщал, что в феврале директора ЦРУ, ФБР, АНБ и других разведывательных органов США не рекомендуют покупать технику китайских компаний Huawei и ZTE из-за риска шпионажа.

В августе подписанная президентом США версия закона о национальной обороне (NDAA), который определяет военный бюджет страны на следующий год, предусматривает запрет на подписание госконтрактов с ZTE и Huawei, а также другими телекоммуникационными компаниями Китая или с компаниями-партнерами китайских ИТ-корпораций.