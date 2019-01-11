Авто с ногами: Hyundai представил монстрообразное спасательное авто (видео)

Компания Hyundai представила автомобиль с «ногами».

Автомобиль Elevate работает на электричестве, ходит со скоростью 5 км/ч и хорошо держит равновесие. Также авто может преодолевать высокие препятствия и прыгать в высоту на 1,5 метра.

Elevate можно использовать во время спасательных операций, когда на пути есть препятствия. Инновация может ездить по дорогам, как обычный автомобиль. «Ноги» автомобиля компактно складываются под кузов.

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В компании Hyundai не исключают, что Elevate получит серийное продолжение.