Авто с ногами: Hyundai представил монстрообразное спасательное авто (видео)
14:43, 11 января 2019Наука и IT
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Компания Hyundai представила автомобиль с «ногами».
Hyundai представил монстрообразное спасательное авто
Автомобиль Elevate работает на электричестве, ходит со скоростью 5 км/ч и хорошо держит равновесие. Также авто может преодолевать высокие препятствия и прыгать в высоту на 1,5 метра.
Elevate можно использовать во время спасательных операций, когда на пути есть препятствия. Инновация может ездить по дорогам, как обычный автомобиль. «Ноги» автомобиля компактно складываются под кузов.
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В компании Hyundai не исключают, что Elevate получит серийное продолжение.
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