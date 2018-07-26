Telegram запустил функцию идентификации пользователей по документам

Данные будут храниться в облаке мессенджера с использованием сквозного шифрования.

Мессенджер Telegram объявил о запуске механизма авторизации - Passport, который позволит идентифицировать пользователей по документам.

Об этом сообщается в блоге компании, передает Дождь.

Telegram Passport представляет собой единый способ авторизации в сервисах, требующих идентификации. Функция позволяет загружать документы один раз, а потом делиться данными с сервисами для подтверждения личности.

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Данные будут храниться в облаке мессенджера с использованием сквозного шифрования. Для Telegram персональные данные пользователей будут представлять собой «случайный набор слов», говорится в сообщении. Там подчеркивается, что у мессенджера нет доступа к этой информации.

При обмене данными персональная информация будет доставляться напрямую получателю, уточнили в компании. В будущем Telegram планирует переместить личные данные пользователей в отдельное облако.

В компании добавили, что новый механизм доступен только в последней версии мессенджера.

Ранее УНИАН сообщал, что Telegram создал первый сервис для своей будущей блокчейн-платформы и тестирует его в закрытом режиме. Речь идет о Telegram Passport, который позволит идентифицировать личность пользователя Telegram.