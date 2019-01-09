Житель Днепра создал умную машину, способную самостоятельно готовить чай (видео)
15:27, 09 января 2019Наука и IT
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Кроме того, изобретатель создал аппарат, который сам готовит коктейли – его уже приобрел один из столичных баров.
В Днепре создали машину, которая самостоятельно готовит чай / Скриншот - ТСН
Днепрянин Игорь Кочет создал машину, которая способна самостоятельно готовить чай.
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что напитками от умной машины уже наслаждается семья изобретателя, а друзья и родственники приходят на экскурсии.
Робот позволяет выбирать пропорции приготовления напитка по вкусу и учитывает емкость чашки.
Изобретатель создал робота в качестве сюрприза на день рождения жены. Кроме этого, Кочет изобрел аппарат, который сам готовит коктейли – его уже приобрел один из столичных баров.
Чайный робот: днепрянин сконструировал машину, которая сама готовит чай
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