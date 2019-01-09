Житель Днепра создал умную машину, способную самостоятельно готовить чай (видео)

Кроме того, изобретатель создал аппарат, который сам готовит коктейли – его уже приобрел один из столичных баров.

Днепрянин Игорь Кочет создал машину, которая способна самостоятельно готовить чай.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что напитками от умной машины уже наслаждается семья изобретателя, а друзья и родственники приходят на экскурсии.

Робот позволяет выбирать пропорции приготовления напитка по вкусу и учитывает емкость чашки.

Изобретатель создал робота в качестве сюрприза на день рождения жены. Кроме этого, Кочет изобрел аппарат, который сам готовит коктейли – его уже приобрел один из столичных баров.

Ранее в США представили новый автономный способ доставки посылок или еды - беспилотные авто будут развозить роботов-собак, а те будут выполнять роль курьера.