Астероид Ультима Туле оказался похож на снеговика (фото)

Снимки были сделаны с расстояния 27 тыс. километров.

Космический зонд New Horizons прислал на Землю первые четкие снимки астероида Ультима Туле, которые сделал во время пролета мимо него 1 января.

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Об этом сообщает NASA. Снимки были сделаны с расстояния 27 тыс. километров, они подтвердили высказывавшиеся ранее предположения, что астероид представляет собой «слипшееся» двойное тело, состоящее из двух сфер, напоминающее снеговика. Ученые уже назвали большую долю «Ультима», малое – «Туле».

Находится астероид на расстоянии 6,4 млрд километров от Земли, радиосигнал от него идет 6 часов 8 минут. Этот астероид не являлся изначальной целью зонда New Horizons, запущенного еще в 2006 году. В 2015 году он достиг своей главной цели – Плутона и сделал множество открытий, связанных с этой карликовой планетой и ее спутником. После этого, учтя имеющиеся на борту запасы топлива, ученые направили зонд вглубь Пояса Койпера, к ранее выбранному астероиду.

«Поздравления команде New Horizons, Лаборатории прикладной физики университета Джонса Хопкинса за то, что снова творите историю. Вдобавок к тому, что вы стали первыми на Плутоне, сегодня зонд пролетел самый далекий в истории объект, который хранит следы зарождения нашей Солнечной системы», — заявил глава NASA Джим Брайденстайн.