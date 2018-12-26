В мессенджере WeChat появился раздел "Истории"

Видео будет доступно в течение 24 часов, после чего самоуничтожится.

В китайском мессенджере WeChat появился новый раздел Time Capsule - теперь пользователи могут записать 15-секундное видео и выложить его в этом разделе.

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Видео будет доступно в течение 24 часов, после чего самоуничтожится, передает kommersant со ссылкой на TechCrunch. Сходные функции интегрированы в соцсети Instagram, Snapchat и Facebook.

Мессенджер WeChat входит в портфель холдинга Tencent, который, в свою очередь, в 2017 году купил 12% акций Snap, материнской компании Snapchat.