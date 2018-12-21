Опубликовано фото ледника в "холодной ловушке" на Марсе

Ледник в кратере не тает ни зимой, ни летом.

Европейское космическое агентство опубликовало снимок с борта аппарата "Марс-Экспресс", на котором виден ледник, занимающий практически все дно 80-километрового кратера Королев в северном полушарии планеты.

Он примечателен не только своей красотой, но и тем, что это - наглядный пример "холодной ловушки" — места, в котором долгое время может сохраняться лед, передает N+1.

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Если на Луне "холодными ловушками" называют приполярные кратеры, на дно которых никогда не падают лучи Солнца, то на Марсе механизм их действия другой: воздух, который попадает в область, ограниченную валом кратера, охлаждается на льду, опускается вниз. В результате над ледником всегда присутствует толстое "одеяло" из холодного воздуха, которому не дают растечься стенки кратера, высота которых достигает двух километров. Благодаря этому ледник в кратере не тает ни зимой, ни летом.

Ранее специалисты Национального аэрокосмического агентства США (NASA) опубликовали первое селфи зонда InSight, сделанное на Марсе.